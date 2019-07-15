Эксперты рассказали о способах распознать телефонного мошенника

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Россиянам следует быть осторожными, когда им звонят "сотрудник банка" или же поступают сообщения о "попавших в беду родственниках", заявили в "Роскачестве".
Отмечается, что если на другом конце провода "банкиры" просят назвать CVV банковской карты – три цифры на обратной стороне, код, пришедший в SMS или кодовое слово, то это стопроцентно мошенники. "Раскусив" их, сразу же сообщите о случившемся в банк.
Также злоумышленники могут сходу обещать "золотые горы", чтобы расположить человека. И, как предупреждают специалисты, на данную уловку не стоит вестись,отмечает "МИР24".
"Вам могут рассказать о том, что вы выиграли в лотерее или вам сейчас будет осуществлен денежный перевод, однако от вас требуется либо информация по карте, либо некий взнос. Вспоминаем русскую пословицу: бесплатный сыр бывает только в мышеловке", -– говорят эксперты.
Что касается трюка с сообщениями или звонками от "попавшего в беду родственника", нужно не сломя голову переводить деньги, а позвонить близким.
Специалисты обращают внимание, что обычно телефонные мошенники торопят и давят на собеседника. В Этом случае лучшим решением будет прервать общение или же предупредить, что ваш разговор записывается, передает РИА ФАН.
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