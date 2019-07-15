Эксперты рассказали о способах распознать телефонного мошенника

Преступники чаще всего во время звонка просят CVV (код сзади карты) банковской карты, кодовое слово или код из смс

Россиянам следует быть осторожными, когда им звонят "сотрудник банка" или же поступают сообщения о "попавших в беду родственниках", заявили в "Роскачестве".

Отмечается, что если на другом конце провода "банкиры" просят назвать CVV банковской карты – три цифры на обратной стороне, код, пришедший в SMS или кодовое слово, то это стопроцентно мошенники. "Раскусив" их, сразу же сообщите о случившемся в банк.

Также злоумышленники могут сходу обещать "золотые горы", чтобы расположить человека. И, как предупреждают специалисты, на данную уловку не стоит вестись,отмечает "МИР24".

"Вам могут рассказать о том, что вы выиграли в лотерее или вам сейчас будет осуществлен денежный перевод, однако от вас требуется либо информация по карте, либо некий взнос. Вспоминаем русскую пословицу: бесплатный сыр бывает только в мышеловке", -– говорят эксперты.

Что касается трюка с сообщениями или звонками от "попавшего в беду родственника", нужно не сломя голову переводить деньги, а позвонить близким.

Специалисты обращают внимание, что обычно телефонные мошенники торопят и давят на собеседника. В Этом случае лучшим решением будет прервать общение или же предупредить, что ваш разговор записывается, передает РИА ФАН.



