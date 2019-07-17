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Похудеть поможет калорийный напиток

Фото: www.globallookpress.com
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Предложен новый рецепт борьбы с лишним весом

Сок из сахарного тростника смело можно включать в ежедневную диету – этот сладкий напиток помоет похудеть.

Тростниковый сок не содержит жира, однако прекрасно утоляет голод. кроме того, этот напиток богат диетическими волокнами и клетчаткой, которые дают стойкое ощущение насыщения. Благодаря этому организм гарантированно не переедает.

В соке содержится много антиоксидантов, защищающих от воспалений. При этом, по мнению микробиологов, именно воспаления часто бывают предвестниками набора лишнего веса.

Сок также благотворно сказывается на здоровье кишечника: усиливает его подвижность и помогает при запорах. В свою очередь, здоровая желудочно-кишечная система помогает похудеть, напоминает "Медик Форум". 

Валентина МАЙОРОВА
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