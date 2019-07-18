Потенцию повысят продукты из супермаркета

Изменение образа жизни поможет справиться с наболевшими вопросами

После 40 лет с проблемами слабой потенции сталкиваются многие мужчины. Стрессы, плохая экология, неправильный образ жизни и нерационалное питание – вот лишь немногие факторы, усугубляющие эту неприятность.

Специалисты считают, что именно несбалансированное питание, ведущее к нехватке витаминов и минералов, ослабляет мужское здоровье. В качестве профилактической меры эксперты предлагают пить и есть побольше кисломолочных продуктов, так как они содержат множество витаминов и минералов.

Особенно полезна для потенции ряженка, обогащенная витаминами группы В и Е. Эти микроэлементы усиливают эрекцию и повышают чувствительность во время полового акта, отмечают эксперты. по мнению медиков, пить этот напиток нужно не меньше трех раз в неделю, лучше всего утром или вечером, чтобы полезные вещества полностью усвоились.

Специалисты напоминают, что содержащийся в кисломолочных продуктах кальций усиливает выработку главного мужского гормона – тестостерона, который повышает сексуальное желание и влечение к противоположному полу. Фосфор улучшает подвижность сперматозоидов и увеличивает количество семенной жидкости, что важно, если пара готовится к рождению ребенка.

Молочный белок борется с женским гормоном эстрогеном, отрицательно влияющим на организм мужчины. Главный секрет кисломолочной терапии – регулярность, отмечает портал Vlad Time.