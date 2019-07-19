Законопроекты "Единой России" помогут развитию винодельческой отрасли

Госдума единогласно приняла поправки во втором чтении

Благодаря принятию пакета законопроектов малые и средние винодельческие предприятия в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах получат поддержку. Кроме того, появятся дополнительные рабочие места с достойной оплатой труда.

Поправки были приняты накануне, 18 июля, на пленарном заседании Государственной Думы. Их внесла группа депутатов "Единой России". Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Руководитель фракции ЕР, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов назвал принятие законопроектов беспрецедентным шагом, отметив кропотливую совместную работу как депутатов и правительства, так и представителей отрасли, и ученых, и ведомств – министерств финансов и сельского хозяйства.

"Накануне в первом чтении мы приняли поправки о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда, выращенного в Российской Федерации, а также произведенного из него виноматериала, вина и шампанского", - рассказал Неверов.

Комментируя принятие законопроекта "О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации", он отметил, что одной из целей стало исполнение поручений российского лидера Владимира Путина. Напомним, по итогам поездки в Крым глава государства дал распоряжения разработать меры по защиты виноделов нашей страны.

"Хочу отметить, что в своем поручении Президент подчеркнул важность поддержки малых и средних винодельческих предприятий. И это отражено в поправках, предложенных Правительством: это касается и возможности получить лицензию на более длительный срок и возможных форм государственной поддержки",

– заявил Неверов.

В документе учтены все, что касается норм выращивания винограда, предназначенного для производства винодельческой продукции. Авторы поправок предлагают разработать детальные и более понятные требования относительно лицензирования производителей. Основополагающей целью является учет продукта, из которого производят вино российских брендов.

В третьем, окончательном чтении, пакет законопроектов рассмотрят уже 24 июля.