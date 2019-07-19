Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Понизить давление помогут простые продукты

Фото: pixabay.com
Лучший источник полезных микроэлементов - натуральные фрукты и овощи

Апельсиновый сок, бананы и картофель обязательно должны присутствовать в рационе тех, кто страдает от гипертонии.

К такому выводу пришли специалисты из Университета из Вашингтона в США. По мнению американских ученых, употребление продуктов, богатых калием, не только помогает снизить артериальное давление, но и улучшает спортивные результаты, так как улучшает работу мышц.

Известно, что избыток натрия в организме ведет к повышению давления, а вот добавление такого элемента, как калий, нейтрализует его действие.

В свою очередь, недостаток калия в организме вызывает сбои в работе сердечно-сосудистой системы и судороги в мышцах. Этот элемент активно расходуется при занятиях спортом или активной физической нагрузке. В таких случаях калий необходимо восполнять, иначе это может плохо сказаться на сердце. 

Эксперты советуют спортсменам в течение одного-двух часов после тренировки съесть богатые калием продукты: картофель, апельсиновый сок или бананы. При этом ученые подчеркнули, что предпочтение следует отдавать именно еде, а не обогащенным спортивным напиткам.

Калием также богаты виноград, вишня, виноград, лук и яблоки, отмечает "Медик Форум".

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Задымился самолет: раскрыты подробности о пострадавших в Шереметьеве

Пассажиров и экипаж экстренно эвакуировали по надувным трапам

Зуб за зуб: американцы придумали новую подлость на фоне конфликта в Керченском проливе

Вашингтон шантажирует Москву из-за украинских моряков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей