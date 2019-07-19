Понизить давление помогут простые продукты

Лучший источник полезных микроэлементов - натуральные фрукты и овощи

Апельсиновый сок, бананы и картофель обязательно должны присутствовать в рационе тех, кто страдает от гипертонии.

К такому выводу пришли специалисты из Университета из Вашингтона в США. По мнению американских ученых, употребление продуктов, богатых калием, не только помогает снизить артериальное давление, но и улучшает спортивные результаты, так как улучшает работу мышц.

Известно, что избыток натрия в организме ведет к повышению давления, а вот добавление такого элемента, как калий, нейтрализует его действие.

В свою очередь, недостаток калия в организме вызывает сбои в работе сердечно-сосудистой системы и судороги в мышцах. Этот элемент активно расходуется при занятиях спортом или активной физической нагрузке. В таких случаях калий необходимо восполнять, иначе это может плохо сказаться на сердце.

Эксперты советуют спортсменам в течение одного-двух часов после тренировки съесть богатые калием продукты: картофель, апельсиновый сок или бананы. При этом ученые подчеркнули, что предпочтение следует отдавать именно еде, а не обогащенным спортивным напиткам.

Калием также богаты виноград, вишня, виноград, лук и яблоки, отмечает "Медик Форум".

