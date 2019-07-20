Пришельцы ударили по человечеству из облаков

Гуманоиды распылили яд

Уфологи продолжают искать подтверждение о существовании Нибиру. На этот раз в Сети появилось странное видео с огненным пламенем в облаках.

По мнению конспирологов, это результат использования пришельцами якобы наноплазменного оружия. Они утверждают, что гуманоиды в облаках распылят яд, который в скором будущем отравит все человечество, передает Vista News.

Уфологи считают, что пламя является одним из знаков приближающего конца света, которые нельзя игнорировать.

Однако, по словам специалистов, снятые кадры являются примером хорошего использования фотошопа и нет причин для беспокойства.