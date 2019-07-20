Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пришельцы ударили по человечеству из облаков

Фото: www.pixabay.com
Гуманоиды распылили яд

Уфологи продолжают искать подтверждение о существовании Нибиру. На этот раз в Сети появилось странное видео с огненным пламенем в облаках.

По мнению конспирологов, это результат использования пришельцами якобы наноплазменного оружия. Они утверждают, что гуманоиды в облаках распылят яд, который в скором будущем отравит все человечество, передает Vista News.

Уфологи считают, что пламя является одним из знаков приближающего конца света, которые нельзя игнорировать.

Однако, по словам специалистов, снятые кадры являются примером хорошего использования фотошопа и нет причин для беспокойства.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Превратились в зомби: гибели дятловцев нашли страшное объяснение

К трагедии на перевале могла привести редкая болезнь

Немцы взбунтовались против главы Еврокомиссии из-за антироссийских санкций

В ФРГ все чаще звучат призывы о прощении Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей