Корабли марсиан нашли в Екатеринбурге

Загадочные шары появились в небе над городом

Уфологи не перестают искать доказательства слежки инопланетян за людьми. На этот раз "посланника" с Марса заметили в небе над Екатеринбургом.

Очевидцы засняли на видео странные шары, которые на некоторое время зависли в воздухе над городом. По мнению конспирологов, марсиане таким образом изучают людей и их образ жизни. При этом инопланетный корабль управлялся искусственным интеллектом, передает Vista News.

Некоторые специалисты считают, что пришельцы в скором времени могут послать первых разведчиков на Землю, чтобы установить тотальный контроль над людьми.

Однако эксперты уверяют, что данное видео не является доказательством присутствия инопланетной жизни.