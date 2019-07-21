Раскрыты страшные подробности убийства ребенка из России в Польше

По предварительным данным, расправу над пятилетним мальчиком учинил его собственный отец

Стали известны леденящие душу подробности трагедии, произошедшей в Польше с пятилетним мальчиком из России. 10 июля ребенка у матери забрал его отец. Однако женщина поняла, что речь не идет о простой семейной прогулке, когда с телефона мужчины ей пришло сообщение: "Ты его больше никогда не увидишь!".

Тем же вечером на железнодорожном переезде было обнаружено тело мужчины. Удалось обнаружить и машину, на которой он увез ребенка. Самого мальчика искали на протяжении десяти дней. Его нашли погибшим.

"Выводы, сделанные в ходе осмотра, указывают на то, что это было убийство",

– цитирует РИА Новости представителя окружной прокуратуры Варшавы Лукаша Лапчиньского.

Рассказывают, что проблемы в семье начались за месяц до страшной трагедии. Последней каплей для матери ребенка стала новость о долгах супруга из-за азартных игр. Он задолжал 200 тысяч злотых – порядка 3,3 миллиона рублей.

В итоге в семье начались скандалы и ссоры. Женщина даже обратилась в прокуратуру. Она пожаловалась на психологическое насилие со стороны отца ребенка.

По-настоящему болезненным для мужчины стал вопрос о том, с кем после развода будет жить мальчик, передает "Московский комсомолец". Через неделю после разрыва он взял отпуск. По версии правоохранителей, на протяжении двух свободных от работы недель мужчина вынашивал план мести.

В итоге он похитил ребенка, расправился с несчастным, а затем свел счеты с жизнью. История стала настоящим шоком для тихой польской провинции.