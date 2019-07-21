Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Раскрыты страшные подробности убийства ребенка из России в Польше

Фото: www.globallookpress.com
По предварительным данным, расправу над пятилетним мальчиком учинил его собственный отец

Стали известны леденящие душу подробности трагедии, произошедшей в Польше с пятилетним мальчиком из России. 10 июля ребенка у матери забрал его отец. Однако женщина поняла, что речь не идет о простой семейной прогулке, когда с телефона мужчины ей пришло сообщение: "Ты его больше никогда не увидишь!".

Тем же вечером на железнодорожном переезде было обнаружено тело мужчины. Удалось обнаружить и машину, на которой он увез ребенка. Самого мальчика искали на протяжении десяти дней. Его нашли погибшим.

"Выводы, сделанные в ходе осмотра, указывают на то, что это было убийство",

– цитирует РИА Новости представителя окружной прокуратуры Варшавы Лукаша Лапчиньского.

Рассказывают, что проблемы в семье начались за месяц до страшной трагедии. Последней каплей для матери ребенка стала новость о долгах супруга из-за азартных игр. Он задолжал 200 тысяч злотых – порядка 3,3 миллиона рублей.

В итоге в семье начались скандалы и ссоры. Женщина даже обратилась в прокуратуру. Она пожаловалась на психологическое насилие со стороны отца ребенка.

По-настоящему болезненным для мужчины стал вопрос о том, с кем после развода будет жить мальчик, передает "Московский комсомолец". Через неделю после разрыва он взял отпуск. По версии правоохранителей, на протяжении двух свободных от работы недель мужчина вынашивал план мести.

В итоге он похитил ребенка, расправился с несчастным, а затем свел счеты с жизнью. История стала настоящим шоком для тихой польской провинции.

Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...

Превратились в зомби: гибели дятловцев нашли страшное объяснение

К трагедии на перевале могла привести редкая болезнь

Немцы взбунтовались против главы Еврокомиссии из-за антироссийских санкций

В ФРГ все чаще звучат призывы о прощении Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей