Аппетитная закуска оказалась прекрасным лекарством

Зеленые салаты с легкой горчинкой не только вкусны, но и очень полезны. По словам начальника управления государственной инспекции по качеству питания Нины Зайцевой, такая зелень помогает при гипертонии, она укрепляет стенки кровеносных сосудов и предупреждает атеросклероз.

В горьких салатах содержатся гликозид и лактуцин, которые оказывают на организм успокаивающее воздействие и снимают усталость. Специалист напомнила, что салаты полезно есть всем, так как это легкий низкокалорийной продукт, богатый витаминами и минеральными веществами, в том числе, каротином, витамином С и витаминами группы В.

Эксперт поделилась секретами, как лучше выбрать зелень для стола. Как отметила Зайцева, листья должны быть чистыми, без семян, с обрезанными корнями у основания, отмечает РИА "Новости".Салат с завядшими и пожелтевшими листьями брать не нужно. Не подойдет и зелень с ржавчиной и признаками гнили, передает "МИР 24".