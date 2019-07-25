Найден симптом опасного заболевания

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Боль в желудке может указывать на развитие миомы матки.
К такому выводу пришли британские ученые, сообщает Express. Чаще всего от миомы страдают женщины 30-50 лет, отмечают специалисты. По оценкам медиков, с этой проблемой сталкивается примерно треть женщин в этом возрасте.
Миома – доброкачественная опухоль, при этом причины ее возникновения неясны. Эксперты утверждают, что опухоль может появиться из-за избытка эстрогена, поэтому в группе риска оказываются женщины, чье половое созревание началось до 11 лет, так как их организм в течение жизни получает больше эстрогена.
Кроме спазмов в желудке на возможное развитие миомы указывают такие признаки, как запоры, частое мочеиспускание и боль в пояснице, отмечает "Вечерняя Москва".
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