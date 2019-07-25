Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Руслан Байсаров: "Мост дружбы" привлечет инвестиции в Амурскую область

Фото: skmost.ru Юрий Смитюк, ТАСС
&#34;Мост дружбы&#34; Руслана Байсарова Мост, построенный компанией Руслана Байсарова, станет катализатором развития Приамурья
Автодорожный транспортный переход из РФ в Китай, построенный компанией Руслана Байсарова, ускорит экономическое развитие целого российского региона

Строительство автодорожного моста через реку Амур из России в Китай вышло на финишную прямую. Занимающаяся возведением объекта группа компаний СК "Мост" российского предпринимателя Руслана Байсарова планирует запустить движение автомобилей по новой переправе уже весной 2020 года. Проект уже окрестили в народе "Мостом дружбы", ведь он не только свяжет города-побратимы – российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, но и даст взаимный импульс экономическому росту регионов по обе стороны российско-китайской границы.

Стратегически важный транспортный переход

Интересно, что мост "Благовещенск-Хэйхэ" строят сразу с двух сторон. 31 мая текущего года состоялась стыковка российской и китайской частей. Рабочие обеих стран установили на замыкающем блоке болты, а стоящие на середине Амура сторожевые катера погранслужб РФ и КНР пустили зеленые сигнальные ракеты, символизирующие открытость пути. Председатель совета директоров АО УСК "Мост" Руслан Байсаров назвал это символическим событием, поскольку оно произошло в знаковый для Москвы и Пекина год – ровно 70 лет назад РФ и КНР установили дипломатические отношения.

Трансграничный мост между Россией и Китаем, который с Российской стороны возводит компания Руслана Байсарова

Сейчас строители приступили к следующему этапу работ. На основания должны быть уложены дорожные плиты, сверху постелен асфальт, укреплены перила и барьерные ограждения, фонарные столбы. На двухполосной автодороге должно быть комфортно как водителям большегрузов, так и легковых автомобилей.

Данный мостовой переход станет важным звеном в длинной цепи мировой торговой инфраструктуры. Удобная переправа через Амур в отмеченном районе улучшит транспортную логистику и позволит увеличить товарооборот между двумя соседними государствами и далее с другими странами. По словам Байсарова, предпринимателям из Амурской области, в первую очередь представителям малого и среднего бизнеса, после открытия движения по мосту станет значительно проще доставлять свою продукцию в КНР.

СК "Мост" Руслана Сулимовича Байсарова перешла на финальную стадию строительства моста Благовещенск-Хэйхэ

Помимо этого, район у "Моста дружбы" в скором будущем получит статус территории опережающего развития со всеми вытекающими из этого налоговыми и прочими льготами. Соответственно, приток инвестиций в данный регион непременно увеличится, появятся новые рабочие места, расширятся производства. По словам Байсарова, для компании очень важно, когда можно внести такой вклад в общее дело развития России.

Уникальное сооружение

За свою 30-летнюю историю ГК СК "Мост" наработала богатый опыт строительства сложных транспортных объектов, в том числе в суровых погодных и природных условиях. Каких трудов стоил арктический порт Сабетта, где над возведением которого было возможно работать всего лишь один-единственный сезон в году, то есть за три летних месяца стараться успеть как можно больше. В настоящее время силами компании прокладывается второй Байкальский тоннель, который поможет разгрузить Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) на одном из наиболее узких участков железной дороги. Для того, чтобы пробиться через сложные горные породы, специалистам пришлось использовать особый тоннелепроходческий комплекс, который способен параллельно с проходкой и монтировать водонепроницаемую железобетонную обделку. Кстати, этот же комплекс применялся при строительстве железных и автомобильных дорог при подготовке к Олимпиаде-2014 в Сочи.

Говоря о мосте через Амур "Благовещенск-Хэйхэ", можно представить вантовый мост, протянувшийся из Владивостока на остров Русский. Его возводила тоже ГК СК "Мост", строительство было приурочено к Саммиту АТЭС-2012. Но главное отличие "Моста дружбы" в том, что он – экстрадозный. Как поясняет сам Байсаров, нагрузка здесь распределятся на пролетные строения равномерно. Соответственно, это значительно увеличивает срок его эксплуатации.

Разработчиком амурского проекта выступил ОАО "Институт Гипростроймост". Если просто вантовый мост подготовлен, в первую очередь, к вертикальным нагрузкам, то канаты экстрадозного вантового сооружения обеспечивают горизонтальное натяжение пролетов. Они рассчитаны на более интенсивное движение и большую грузоподъемность. Это крайне важно, поскольку, по прогнозам экспертов, к 2035 году "Мост дружбы" будет принимать более 8,5 тыс. автомобилей в сутки, из которых более 90% составят грузовые машины.

"Мост дружбы" Руслана Байсарова

Большое внимание специалисты компании Руслана Байсарова уделили и изучению возможного влияния окружающей среды на сооружение. Еще при разработке были детально рассмотрены всем инженерно-геологические показатели территории строительства. Особенности почвы, климата, сейсмологические аспекты, данные о разливал реки Амур за многие десятилетия – все это учитывалось при выборе типа фундамента и основных материалов. Причем, везде был сделан запас прочности. К примеру, проектировщики учли возможность землетрясений до 7 баллов, чего в регионе еще не случалось.  Но в компании предпочитают предупреждать даже малейшие риски. Поэтому и в период строительства постоянно ведут контроль текущей ситуации, анализируя, как ведет себя грунт и другие показатели в ходе работ.

Строительство на совесть

В компании Байсарова уверяют, что с открытием движения по мосту "Благовещенск – Хэйхэ" весной следующего года ремонтировать переправу не потребуется в течение ближайших лет тридцати. Конечно, отдельные участки перехода будут нуждаться в реконструкции, но останавливать движение ради этого не придется – мост через Амур возводится на века.

Сейчас все строительные работы идут по графику. Полностью их планируется завершить в декабре текущего года. По информации ГК СК "Мост", на объекте заняты свыше 400 сотрудников, работающих круглосуточно в несколько смен. Причем это далеко не придел – во время установки опорных конструкций было задействовано сразу полтысячи человек. По словам Байсарова, среди работников много бывших "бамовцев", которые передают свой уникальный опыт строительства сложнейших объектов новым поколениям.

Мост, построенный компанией Руслана Байсарова, станет катализатором развития Приамурья

Протяженность моста "Благовещенск-Хэйхэ" со стороны России – 540 метров, а вместе с автодорожными подходами к переходу составит 13,9 километров. Высота трех пролетов достигает 17 метров, ширина – 140 метров, это необходимо для свободного движения судов по Амуру. Для безопасности судоходства на мосту будет размещена специальная сигнализация.

София АРТЕМОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

После тайного обсуждения возвращения России европейцы поставили крест на G7

Запад больше не сможет диктовать условия всей планете

Верните Россию: Трамп устроил разнос "Большой семерке"

Американский лидер испортил аппетит остальным

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей