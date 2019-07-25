Автодорожный транспортный переход из РФ в Китай, построенный компанией Руслана Байсарова, ускорит экономическое развитие целого российского региона

Строительство автодорожного моста через реку Амур из России в Китай вышло на финишную прямую. Занимающаяся возведением объекта группа компаний СК "Мост" российского предпринимателя Руслана Байсарова планирует запустить движение автомобилей по новой переправе уже весной 2020 года. Проект уже окрестили в народе "Мостом дружбы", ведь он не только свяжет города-побратимы – российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, но и даст взаимный импульс экономическому росту регионов по обе стороны российско-китайской границы.

Стратегически важный транспортный переход

Интересно, что мост "Благовещенск-Хэйхэ" строят сразу с двух сторон. 31 мая текущего года состоялась стыковка российской и китайской частей. Рабочие обеих стран установили на замыкающем блоке болты, а стоящие на середине Амура сторожевые катера погранслужб РФ и КНР пустили зеленые сигнальные ракеты, символизирующие открытость пути. Председатель совета директоров АО УСК "Мост" Руслан Байсаров назвал это символическим событием, поскольку оно произошло в знаковый для Москвы и Пекина год – ровно 70 лет назад РФ и КНР установили дипломатические отношения.

Сейчас строители приступили к следующему этапу работ. На основания должны быть уложены дорожные плиты, сверху постелен асфальт, укреплены перила и барьерные ограждения, фонарные столбы. На двухполосной автодороге должно быть комфортно как водителям большегрузов, так и легковых автомобилей.

Данный мостовой переход станет важным звеном в длинной цепи мировой торговой инфраструктуры. Удобная переправа через Амур в отмеченном районе улучшит транспортную логистику и позволит увеличить товарооборот между двумя соседними государствами и далее с другими странами. По словам Байсарова, предпринимателям из Амурской области, в первую очередь представителям малого и среднего бизнеса, после открытия движения по мосту станет значительно проще доставлять свою продукцию в КНР.

Помимо этого, район у "Моста дружбы" в скором будущем получит статус территории опережающего развития со всеми вытекающими из этого налоговыми и прочими льготами. Соответственно, приток инвестиций в данный регион непременно увеличится, появятся новые рабочие места, расширятся производства. По словам Байсарова, для компании очень важно, когда можно внести такой вклад в общее дело развития России.

Уникальное сооружение

За свою 30-летнюю историю ГК СК "Мост" наработала богатый опыт строительства сложных транспортных объектов, в том числе в суровых погодных и природных условиях. Каких трудов стоил арктический порт Сабетта, где над возведением которого было возможно работать всего лишь один-единственный сезон в году, то есть за три летних месяца стараться успеть как можно больше. В настоящее время силами компании прокладывается второй Байкальский тоннель, который поможет разгрузить Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) на одном из наиболее узких участков железной дороги. Для того, чтобы пробиться через сложные горные породы, специалистам пришлось использовать особый тоннелепроходческий комплекс, который способен параллельно с проходкой и монтировать водонепроницаемую железобетонную обделку. Кстати, этот же комплекс применялся при строительстве железных и автомобильных дорог при подготовке к Олимпиаде-2014 в Сочи.

Говоря о мосте через Амур "Благовещенск-Хэйхэ", можно представить вантовый мост, протянувшийся из Владивостока на остров Русский. Его возводила тоже ГК СК "Мост", строительство было приурочено к Саммиту АТЭС-2012. Но главное отличие "Моста дружбы" в том, что он – экстрадозный. Как поясняет сам Байсаров, нагрузка здесь распределятся на пролетные строения равномерно. Соответственно, это значительно увеличивает срок его эксплуатации.

Разработчиком амурского проекта выступил ОАО "Институт Гипростроймост". Если просто вантовый мост подготовлен, в первую очередь, к вертикальным нагрузкам, то канаты экстрадозного вантового сооружения обеспечивают горизонтальное натяжение пролетов. Они рассчитаны на более интенсивное движение и большую грузоподъемность. Это крайне важно, поскольку, по прогнозам экспертов, к 2035 году "Мост дружбы" будет принимать более 8,5 тыс. автомобилей в сутки, из которых более 90% составят грузовые машины.

Большое внимание специалисты компании Руслана Байсарова уделили и изучению возможного влияния окружающей среды на сооружение. Еще при разработке были детально рассмотрены всем инженерно-геологические показатели территории строительства. Особенности почвы, климата, сейсмологические аспекты, данные о разливал реки Амур за многие десятилетия – все это учитывалось при выборе типа фундамента и основных материалов. Причем, везде был сделан запас прочности. К примеру, проектировщики учли возможность землетрясений до 7 баллов, чего в регионе еще не случалось. Но в компании предпочитают предупреждать даже малейшие риски. Поэтому и в период строительства постоянно ведут контроль текущей ситуации, анализируя, как ведет себя грунт и другие показатели в ходе работ.

Строительство на совесть

В компании Байсарова уверяют, что с открытием движения по мосту "Благовещенск – Хэйхэ" весной следующего года ремонтировать переправу не потребуется в течение ближайших лет тридцати. Конечно, отдельные участки перехода будут нуждаться в реконструкции, но останавливать движение ради этого не придется – мост через Амур возводится на века.

Сейчас все строительные работы идут по графику. Полностью их планируется завершить в декабре текущего года. По информации ГК СК "Мост", на объекте заняты свыше 400 сотрудников, работающих круглосуточно в несколько смен. Причем это далеко не придел – во время установки опорных конструкций было задействовано сразу полтысячи человек. По словам Байсарова, среди работников много бывших "бамовцев", которые передают свой уникальный опыт строительства сложнейших объектов новым поколениям.

Протяженность моста "Благовещенск-Хэйхэ" со стороны России – 540 метров, а вместе с автодорожными подходами к переходу составит 13,9 километров. Высота трех пролетов достигает 17 метров, ширина – 140 метров, это необходимо для свободного движения судов по Амуру. Для безопасности судоходства на мосту будет размещена специальная сигнализация.

