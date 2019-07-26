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Названо самое важное условие долголетия и здоровья

Фото: www.globallookpress.com
Не только прогулки: медики дали неожиданные рекомендации пожилым

Силовыми тренировками редко занимаются люди пожилого возраста, однако недавние исследования показали, что именно этот вид физической активности – ключ к здоровой и долгой жизни.

Американские ученые подчеркивают, что у многих людей преклонный возраст ассоциируется с угасанием умственных и физических сил. Чтобы этого не произошло, специалисты предлагают побольше времени уделять упражнениям на развитие мышечной массы и выносливости.

Тренировки с отягощениями значительно улучшают работу мышц и даже помогают при лечении хронических заболеваний. Кроме того, такой вид физической активности повышает качество жизни и удлиняет ожидаемую продолжительность жизни, отмечается в опубликованной в Medical Xpress cтатье.

Валентина МАЙОРОВА
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