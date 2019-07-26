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Без лекарств: какие орехи помогут в борьбе с импотенцией

Фото: pixabay.com
продолжениеНазвано обязательное условие долголетия и здоровья
Эксперты посоветовали сильному полу пересмотреть диету

Избавить от проблем с эрекцией и улучшить качество интимной жизни помогут знакомые всем продукты. Испанские ученые провели эксперимент, показавший, что употребление 60 г орехов в день весьма благоприятно влияет на мужское здоровье.

В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nutrients, приняли участие 84 мужчины в возрасте от 18 до 35 лет.

Испытуемых разделили на 2 группы: первые придерживались так называемой западной диеты, богатой жирами и углеводами, вторые ежедневно ели миндаль, грецкие орехи и фундук.

Через 3 месяца участникам предложили оценить, как изменилась за это время их сексуальная жизнь. Выяснилось, что добровольцы, регулярно поедавшие орехи, стали получать больше удовольствия от секса, их ощущения во время оргазма стали ярче.

Из этого специалисты сделали вывод, что включение орехов в рацион помогает повысить либидо и усилить эрекцию. Кроме того, ранее исследователи пришли к выводу, что некоторые виды орехов улучшают качество спермы.

Деликатные проблемы мужского здоровья за последнее время значительно "помолодели". Врачи советуют не заниматься самолечением и обязательно получить консультацию профессионала, если в этой сфере не все ладится.

Валентина МАЙОРОВА
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