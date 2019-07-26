Стать обладателем элитной трешки поможет "Жилищная лотерея"

Денежный эквивалент жилья – 33 000 000 рублей

Недвижимость в Москве дорожает с каждым днем. Позволить себе купить квартиру в столице может далеко не каждый. Между тем стать владельцем элитного жилья за символические деньги поможет "Жилищная лотерея".

До 11 августа будет разыграна трехкомнатная квартира в новом ЖК бизнес-класса плюс не менее 10 млн рублей.

Квартира площадью более 100 метров с готовым дизайнерским ремонтом расположена в новостройке рядом с Ботаническим садом. Панорамные окна с видом на один из самых экологичных районов города, терраса, просторная кухня – и все это за 100 рублей – именно такова стоимость лотерейного билета.

Денежный эквивалент жилья – 33 000 000 рублей. Но специалисты не рекомендуют забирать приз деньгами даже людям, живущим в другом регионе страны. Во-первых, такой выигрыш – отличный шанс изменить свою судьбу, тем более что несколько миллионов рублей, идущих в дополнение к выигрышу, станут хорошим подспорьем для переезда.

Во-вторых, риелторы называют подобную недвижимость выгодным капиталовложением. Только за прошлый год, согласно данным исследования GlobalLiving, подготовленного консалтинговой компанией CBRE, жилье в столице подорожало почти на 9%. По словам партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, это связано с растущим спросом на недвижимость в столице из-за девальвации рубля, а также снижением процентных ставок по ипотеке до 9-9,5% годовых.

Кроме того, элитная недвижимость всегда находит своего покупателя: "Сегодняшние клиенты стали более требовательными, поэтому многие ориентируются на высокие сегменты", – объясняет Мария Литинецкая.

"Конечно, при прочих равных условиях комплекс, расположенный в экологически благополучном районе будет более востребован", – отмечает генеральный директор "МИЭЛЬ-Новостройки" Наталья Шаталина.

Кроме того, в отличие от квартир на вторичном рынке новостройки растут в цене еще и за счет улучшения инфраструктуры проекта и района в целом. Поэтому внимание клиентов, особенно семейных, все больше привлекают жилые комплексы, расположенные в относительной близости от скоростных и незагруженных магистралей, считает коммерческий директор TektaGroup Наталья Козлова. Важным фактором для покупателей является наличие неподалеку магазинов, детских садов, школ, собственного паркинга.

ЖК "Life Ботанический сад", где находится разыгрываемая квартира, соответствует всем этим критериям, отмечает пресс-служба "Столото".

В крайнем случае, выигранную квартиру всегда можно сдать в аренду. По расчетам Марии Литинецкой из "Метриума", за данную элитную "трешку" реально просить 120 тысяч рублей в месяц, что почти в три раза выше средней зарплаты по стране.

Билеты можно приобрести на официальном сайте "Столото". 100 рублей – и квартира мечты может стать вашей.