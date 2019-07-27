Срочно к врачу: налет на языке может указывать на серьезные болезни

Тревожный симптом нельзя игнорировать

Налет часто появляется из-за того, что во рту скапливаются болезнетворные бактерии. Он может стать причиной неприятного запаха. Обычно в этом случае достаточно попробовать почаще полоскать рот – специальными растворами, а также водой с солью или содой, и более тщательно чистить зубы. Однако если простые меры не помогают, это уже повод обратиться к медикам.

Налет на языке может говорить сразу о нескольких серьезных болезнях. Так, если он плотный и коричневатого оттенка, это указывает на проблемы с внутренними органами. Кроме того, появление налета – симптом сниженного иммунитета, болезней желудочно-кишечного тракта либо дисбактериоза. Об этом пишет МедикФорум.

Самолечением лучше не заниматься. Запишитесь на прием к врачу – он назначит необходимые препараты.