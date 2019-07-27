Пить до отключки: что заставляет людей заливать в себя алкоголь

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Необычное исследование провели австралийские и американские ученые. В качестве базы данных они использовали соцсети. Чтобы понять, что заставляет людей пить до потери сознания, специалисты изучили множество постов в Twitter. Эксперимент провели в прошлом году.
Как выяснилось, чаще всего, по признанию пользователей, они напивались, отмечая крайне радостное либо важное событие: повышение на работе, день рождения и так далее. Не менее сильное желание поддаться зеленому змию испытывали и те, кто страдал от сильных стрессов.
И те, кто выпивал по приятному поводу, и те, кто топил в вине печали, часто не могли вспомнить, как они провели остаток вечера. Данные исследования приводит Medicalxpress.
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