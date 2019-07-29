Ядовита: названа опасная зубная паста

Некоторые виды продукции оказались токсичными

Не всякая зубная паста приносит пользу. Эксперты "Росконтроля" проверили несколько образцов и установили, что некоторыми из них пользоваться опасно, так как они содержат яд.

За пределами нормы оказались показатели токсичности "Нового жемчуга" и Biome, предупредили специалисты. По их словам, это может быть опасно, учитывая, что, согласно данным статистики, в течение жизни в организм человека попадает почти 2 кг зубной пасты.

Экспертиза также показала, что продукция остальных пяти марок безопасна. Это "Пародонтол", Splat Professional, Blend-a-med, President и "Лесной бальзам" .

Все семь паст по ходу исследования оценивали по более чем 70 параметрам. В том числе проверили на наличие плесени, дрожжей, бактерий кишечной палочки и содержание токсинов, отмечает "ФедералПресс".

Раздражающее и вызывающее болезненную чувствительность действия ни у одной из семи проверенных паст не обнаружены, передает телеканал "360". При этом у всех марок очищающий эффект находится примерно на одном уровне.

Немного выше этот показатель оказался в "Лесном бальзаме", который и назвали лидером по результатам проверки. Легким отбеливающим эффектом обладают пасты "Новый жемчуг", Blend-a-med и "Лесной бальзам", а у Splat Professiona, которая была заявлена как отбеливающая, его нет.

Ранее сообщалось, что зубная паста может привести к раку и способствует ожирению. До этого стало известно, что по вине этой продукции один мужчина стал инвалидом. А гастроэнтерологи из Франции и Люксембурга пришли к выводу, что зубные пасты– это бомбы замедленного действия. Чистить зубы опасно для жизни, решили они.