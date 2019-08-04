Пять вкусных продуктов удержат давление под контролем

Нибиру
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Этот продукт богат калием и магнием, которые нормализуют давление. К тому же в одной картофелине всего 160 ккал. Также благотворно на организм влияет йогурт, которым можно поливать этот плод при готовке.
Эксперты уверяют, что одной порции молочных продуктов в день достаточно, чтобы на 11% снизить риск развития гипертонии. Включить в рацион можно и молоко, с которым можно делать кашу на завтрак, и йогурт, которым можно заливать фруктовый салат, или сделать из него смузи.
Состояние сосудов улучшают флавоноиды, который входят в состав какао. Людям с повышенным давлением будет полезен горький шоколад. Бобовые, богатые клетчаткой, а также магнием и калием, тоже поддерживают нормальный уровень давления. Ежедневное употребление фасоли, чечевицы или гороха позволит снизить показатели на 3-5 пунктов. Банан также оказывает благоприятное воздействие, отмечает "Домашний очаг".
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