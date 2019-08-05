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Уберите со стола: названы вызывающие инсульт продукты

Фото: www.globallookpress.com
Спиртное вызывает застой в крови

Сахар, алкоголь и мучное не только вызывают лишний вес, но и ведут к образованию бляшек, опасных для организма.

Эксперты напоминают, что в настоящее время инсульт занимает второе место среди тяжелых заболеваний, приводящих к летальному исходу. Это состояние возникает из-за полного или частичного перекрытия проходимости сосуда, вследствие чего происходит образование тромба или разрыв стенки.

Одна из причин инсульта – неправильное питание. Особенно опасны для здоровья три продукта – они провоцируют развитие инсульта даже в молодом возрасте, отмечает Vlad Time.

Во-первых, сильный удар по сосудам наносит злоупотребление алкоголем. Спиртное уменьшает проходимость крови по сосудам, тем самым вызывая застой. В результате нарушается мозговое кровообращение, падает работоспособность, и человек может дойти до инсульта, инвалидности или смерти.

Во-вторых, не прибавляют здоровья и мучные изделия. В готовой выпечке содержится много маргарина, обладающего канцерогенными свойствами. В результате на стенках сосудов скапливается вредный холестерин, вызывая тромбозы и инсульт.

Третий опасный продукт – сахар. Злоупотребление сладким ведет к повышению уровня глюкозы в крови. В результате кровяные пластины скапливаются в стенках сосудов, что ведет к образованию опасных бляшек. Специалисты рекомендуют пересмотреть свой рацион и включить в него больше фруктов и сухофруктов, а также растительного масла, обогащенного полезными жирами, уменьшающими холестерин.

Валентина МАЙОРОВА
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