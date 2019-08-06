Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Глобальное потепление грозит страшными болезнями

Фото: pixabay.com
продолжениеДо похода к врачу: названы первые признаки диабета
Летнее купание становится смертельно опасным

Изменение климата приводит к тому, что в теплой воде активно размножаются опасные для человека микроорганизмы. 

Бактерии Vibrio vulnificus, амебы Naegleria fowleri и паразит Cryptosporidium, ранее встречавшиеся лишь на юге соединенных Штатов, за последние годы продвинулись далеко на север, сообщается в опубликованной в Мedical Xpress статье.

Vibrio vulnificus – это бактерии, пожирающие плоть, они особенно опасны тем, что могут вызвать сепсис. В основном, эти микроорганизмы живут в соленых водоемах. 

Амебы Naegleria fowleri проникают в мозг и начинают в буквальном смысле слова выедать его изнутри. При глотании они безвредны, так как содержащаяся в желудке кислота убивает их, однако при попадании в нос они проникают в мозг и убивают человека.

Специалисты предупреждают, что амебы могут находиться в любой пресной воде, даже в водопроводной. Хлорированная вода бассейнов не спасет купальщиков – там можно подхватить паразита Cryptosporidium, который вызывает расстройство кишечника.

Выводы экспертов неутешительны: так как климат становится все теплее, число пострадавших от паразитов, живущих в теплой воде, будет постоянно расти.

Чтобы обезопасить себя от заражения, врачи рекомендуют воздержаться от купания с открытыми ранами, использовать специальную обувь и зажимы для носа, отмечает телеканал "Царьград".

Если же после морских или речных ванн на коже обнаружились волдыри, нужно немедленно обратиться в больницу, напоминает "Вечерняя Москва".

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Утерли сопли": Незалежная обвинила Россию в провале военных в Черном море

Украине посоветовали не церемониться с Москвой

Китай разгадал коварный план США по выходу из ДРСМД

Пекин примет ответные меры, если решит, что безопасность КНР находится под угрозой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей