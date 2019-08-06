Летнее купание становится смертельно опасным

Изменение климата приводит к тому, что в теплой воде активно размножаются опасные для человека микроорганизмы.

Бактерии Vibrio vulnificus, амебы Naegleria fowleri и паразит Cryptosporidium, ранее встречавшиеся лишь на юге соединенных Штатов, за последние годы продвинулись далеко на север, сообщается в опубликованной в Мedical Xpress статье.

Vibrio vulnificus – это бактерии, пожирающие плоть, они особенно опасны тем, что могут вызвать сепсис. В основном, эти микроорганизмы живут в соленых водоемах.

Амебы Naegleria fowleri проникают в мозг и начинают в буквальном смысле слова выедать его изнутри. При глотании они безвредны, так как содержащаяся в желудке кислота убивает их, однако при попадании в нос они проникают в мозг и убивают человека.

Специалисты предупреждают, что амебы могут находиться в любой пресной воде, даже в водопроводной. Хлорированная вода бассейнов не спасет купальщиков – там можно подхватить паразита Cryptosporidium, который вызывает расстройство кишечника.

Выводы экспертов неутешительны: так как климат становится все теплее, число пострадавших от паразитов, живущих в теплой воде, будет постоянно расти.

Чтобы обезопасить себя от заражения, врачи рекомендуют воздержаться от купания с открытыми ранами, использовать специальную обувь и зажимы для носа, отмечает телеканал "Царьград".

Если же после морских или речных ванн на коже обнаружились волдыри, нужно немедленно обратиться в больницу, напоминает "Вечерняя Москва".

