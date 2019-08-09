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Вкусно и полезно: печень спасет экзотический фрукт

Вкусно и полезно: печень спасет экзотический фрукт
Фото: pixabay.com
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Клетчатка, витамины и антиоксиданты - все это есть в тропических плодах

Ученые пришли к выводу, что, если регулярно есть манго, это поможет поддержать здоровье и укрепить иммунитет.

Плоды манго обладают не только изысканным вкусом, но и приносят огромную пользу жизненно важным органам. К примеру, этот фрукт способен защитить печень от токсических веществ, так как содержит много антиоксидантов. Если регулярно есть манго, печень всегда будет в порядке, сообщает портал Webinfo.kz.

Кроме того, в манго содержатся каротиноиды и бета-каротин. В организме эти вещества преобразовываются в витамин А. А высокое содержание витамина С позволяет укреплять иммунную систему.

Помимо этого, в манго много клетчатки, которая помогает улучшить работу пищеварения. Один фрукт содержит 20% от суточной нормы клетчатки, а также помогает восполнить запасы калия, необходимого для полноценной работы кишечника, отмечает "Федерал Пресс".




Валентина МАЙОРОВА
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