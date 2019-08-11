Названа польза ежедневного употребления кофе

Этот горячий напиток улучшает настроение

Оказывается, мозг воспринимает кофе как позитивное явление, улучшая свою активность, а также внимание и концентрацию. Ученые уверяют, что эта жидкость борется с депрессией.

К тому же кофе помогает держать память в тонусе, что особенно важно пожилым людям. Регулярное употребление кофе уменьшает вероятность возникновения болезни Паркинсона, деменции, цирроза, слабоумия и диабета второго типа, а также снижает риск развития рака. Однако, как отмечает "Медикфорум", это возможно при употреблении кофе без сахара.

Кофе снимает усталость и способствует улучшению достижений в спорте, повышая физические характеристики, например, выносливость. Его стоит употреблять перед длительными тренировками. Впрочем, недостатки у этого напитка тоже есть, кофе повышает уровень холестерина и давление, а также может вызывать беспокойное состояние.