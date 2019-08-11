Раскрыта основная причина возникновения ишемии и рака

Спорт защитит также от диабета

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, что каждый третий случай ишемической болезни сердца вызван тем, что человек недостаточно занимался спортом.

Так, например, ВОЗ говорит о том, что недостаток физической активности приводит к смерти в 6% случаев.

"Если говорить о конкретных заболеваниях, то до 25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности", – добавил Салагай на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что спорт в жизни человека должен присутствовать, но в рациональных количествах, а тренировки не должны быть травматичными. Регулярная физическая активность, добавил Салагай, снижает риск возникновения гипертонии, сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний, а также защищает от депрессии и улучшает общее самочувствие.