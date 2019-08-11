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Раскрыта основная причина возникновения ишемии и рака

Раскрыта основная причина возникновения ишемии и рака
Фото: www.globallookpress.com
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Спорт защитит также от диабета

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, что каждый третий случай ишемической болезни сердца вызван тем, что человек недостаточно занимался спортом.

Так, например, ВОЗ говорит о том, что недостаток физической активности приводит к смерти в 6% случаев.

"Если говорить о конкретных заболеваниях, то до 25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности", – добавил Салагай на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что спорт в жизни человека должен присутствовать, но в рациональных количествах, а тренировки не должны быть травматичными. Регулярная физическая активность, добавил Салагай, снижает риск возникновения гипертонии, сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний, а также защищает от депрессии и улучшает общее самочувствие. 

Полина ИВАНОВА
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