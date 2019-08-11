Вкусная диета продлит жизнь

В рацион питания стоит больше добавлять растительных продуктов

Специалисты Школы общественного здравоохранения имени Блумберга Джона Хопкинса в Балтиморе пришли к выводу, что уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний позволит растительная пища, а не животная.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 12 тыс. жителей США за 29 лет. Оказалось, что фрукты, овощи, цельное зерно, орехи и бобовые уменьшают риск возникновения проблем с сердцем на 16%, а смерти от сердечно-сосудистых заболеваний – на 32%, и вероятность скоропостижной кончины снижается на 25% от других причин. Так как растительная пища содержит много питательных веществ, в том числе клетчатку, калий, антиоксиданты. В ней меньше вредного железа природного происхождения, животных жиров и нитритных консервантов, говорится в статье журнала Journal of the American Heart Association.

У людей, которые придерживались растительной диеты, был более здоровый вес, снижался риск возникновения диабета, улучшалось кровяное давление.