Тайник алхимика: какую загадку хранят Помпеи

На юге Италии найден волшебный клад

В застывшем во времени городе обнаружен сундук, принадлежавший древнему магу. Содержимое находки впечатлило археологов. В месте некогда знатной виллы они раскопали талисманы удачи.

В ящике лежала двухтысячелетняя коллекция из магических амулетов, статуэток, украшений и других вещей из полудрагоценных камней, стекла и хрусталя, передает The History Blog. Ученые рассмотрели также колокольчики, которые якобы могли "распугивать" неудачу, зеркала и кристаллы, вырезанный из кости небольшой череп. В те времена верили, что данные предметы обладают защитными свойствами и притягивают счастье, благополучие и достаток.

Впрочем, владельцем сундука не обязательно был волшебник. Клад мог принадлежать женщине, но не хозяйке усадьбы, так как в ящике не нашлось места золотым украшениям. На территории виллы обнаружены человеческие останки. Кому именно они принадлежали, ученым еще предстоит выяснить.

Напомним, древнеримский город, расположенный недалеко от Неаполя, был уничтожен извержением Везувия в 79 году. Сейчас Помпеи являются музеем под открытым небом.