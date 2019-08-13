Раскрыт секрет красоты Клеопатры

Ученые открыли "Шанель №5" Древнего мира

Археологи из Гавайского университета в Маноа сумели воспроизвести духи, которыми могла бы пользоваться самая знаменитая царица Древнего Египта.

Как известно, историки по-разному описывали внешность Клеопатры: кто-то считал ее необыкновенной красавицей, другие отмечали, что внешность царицы была весьма обыкновенной. Статуи и бюсты, оставшиеся с тех времен, также дают противоречивое мнение о возлюбленной Цезаря и Марка Антония. Однако, хотя нам точно неизвестно, какой была правительница Древнего Египта, теперь можно вдохнуть ароматы, которыми она могла бы душиться.

На раскопках античного города Тмуит исследователи обнаружили парфюмерное производство и воспроизвели ароматы, популярные в далеком прошлом. По словам археологов Роберта Литтмана и Джея Сильверстейна, именно такие духи могли быть у Клеопатры 2 тыс. лет тому назад, сообщает Smithsonian.

В сосудах, найденных глубоко под землей нашли флаконы из-под духов – запах из них давно улетучился, однако остатки ингредиентов позволили воссоздать 2 аромата, упомянутые в исторических источниках, – мендезианский и метопианский.

В основе духов была мирра – смола, получаемая из деревьев семейства бурзеровые, растущих в восточной Африке и на Аравийском полуострове. Кроме того, в состав ароматов входили кардамон, оливковое масло и корица – в древности духи имели более тяжелую маслянистую структуру и дольше сохраняли свой аромат.

При этом специалисты напоминают, что парфюмеры специально производили для Клеопатры особенные, только лишь для нее предназначенные ароматы. Так что, возможно, духами, найденными в Тмуите, царица не пользовалась. Однако совершенно очевидно, что ими душились многие ее придворные.



