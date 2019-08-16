На лице написано: симптомы болезней отражаются на внешности

Зеркало подскажет, к какому врачу пойти

О том, что проблемы со здоровьем отражаются непосредственно на лице, врачи знали с древнейших времен. Современные исследователи подтверждают, что изменения во внешности могут быть симптомами ряда опасных болезней.

Если под глазами часто проявляются отеки, а веки выглядят припухшими, это может служить признаком дисфункции щитовидной железы или говорит о почечной недостаточности.

Дергающееся веко может свидетельствовать о низком уровне магния в организме, что, в свою очередь, опасно для сердца и сосудов.

Глубокие поперечные морщины на лбу сигнализируют о нарушении работы желудочно-кишечного тракта. А вертикальные борозды на переносице могут быть вызваны проблемами с печенью и желчным пузырем.

Если кожа на лице бледная, а щеки имеют зеленоватый оттенок, диагнозом может быть железодефицитная анемия. Это опасное состояние понижает иммунитет и вызывает болезни сердца и легких.

Красное лицо, напротив, указывает на сахарный диабет и гипертонию. Кончик носа синеет у людей, имеющих нарушения в работе сердца и легких, красный же кончик служит индикатором повышенного давления.

Трещины в уголках губ появляются в связи с дефицитом витаминов группы В, а также таких микроэлементов, как железо и цинк. Недостаток этих веществ угрожает снижением иммунитета и опасен для здоровья нервной системы – может появиться депрессия и повышенная тревожность, отмечает "Медик Форум".

