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Лучшая профилактика: как не заболеть в летние холода

Лучшая профилактика: как не заболеть в летние холода
Фото: www.globallookpress.com
Доступное средство поможет сберечь здоровье

Плохая погода приводит к тому, что даже летом все больше людей рискуют подхватить вирусную инфекцию.

Масло чайного дерева, можжевельника, мирры, кедра или хвои послужат отличной профилактикой от внезапной простуды. По словам главного внештатного специалиста московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова, лучше всего нанести несколько капель эфирного масла на носовой платок и взять с собой, если приходится находиться в местах скопления людей. 

"В их составе есть биологически активные вещества, имеющие способность убивать бактерии и грибки, снижая активность вирусов", –

объяснил Тяжельников Агентству городских новостей "Москва".

Различные масла можно использовать и для профилактики стресса, что особенно актуально для жителей мегаполиса. Лучше всего для этого подойдут масла лаванды, апельсина, иланг-иланга, мяты, бергамота и розы, которые оказывают расслабляющее и успокаивающее действие.

Валентина МАЙОРОВА
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