Чтобы не наесть килограммы: названы самые полезные перекусы для работы

Напряженный график – не повод отказываться от здоровой пищи

Следить за фигурой без особого напряжения помогут простые советы.

По словам специалистов, чтобы сохранить бодрость на весь день и не чувствовать себя как выжатый лимон, на работе обязательно нужно перекусить пару раз. Для этого отлично подойдут фрукты и несладкие йогурты. От напитков с огромным количеством сахара, чипсов и другой "мусорной" еды следует отказаться, чтобы в дальнейшем не работать на лекарства.

Медики отмечают тревожную тенденцию – в России растет количество тех, кто страдает ожирением, отметила в беседе с РИА Новости врач-диетолог, доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия.

Чтобы не страдать от болезней долгие годы, лучше уделить немного времени своему здоровью уже сейчас.