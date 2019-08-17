Какой сыр можно есть при гипертонии

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Гипертоникам лучше употреблять в пищу поменьше соли – продукты с высоким ее содержанием увеличивают нагрузку на внутренние органы.
Любителям сыра приходится несладко – многие сорта достаточно соленый. Однако диетологи все же нашли самый полезный. Страдающим от гипертонии стоит остановить свой выбор на моцарелле. Кроме пониженного содержания соли, она отличается и малой жирностью. Такой совет дала американский диетолог Сара Шенкер.
Наряду с другими сырами моцарелла содержит много кальция, который необходим организму. Его нехватка грозит проблемами с нервной системой, суставами и сердцем. Лучше всего гипертоникам подходят белые сыры, отметила диетолог. Для разнообразия можно включить в рацион козий. Кроме того, полезно будет есть нежирный творог, пишет МедикФорум.
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