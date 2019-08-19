Кошки оказались опасны

Домашние питомцы являются носителями вредных бактерий

Доктор Евгений Комаровский предупреждает, что кошачьи царапины могут вызвать серьезные болезни.

По словам медика, коты могут быть носителями опасных бактерий – бартонелл. Когда они попадают в организм человека, лимфатические узлы воспаляются. При этом болезнь развивается не сразу: между получением царапины и увеличением лимфоузла может пройти от полутора месяцев до полугода, добавил врач.

Комаровский добавил, что, если кошка поцарапала человека, рану обязательно нужно промыть с мылом, а затем необходимо нанести на нее антибактериальное средство, сообщает "Русская весна".

Если лимфоузлы все же распухли, следует проконсультироваться со специалистом, отмечает "Федерал Пресс".

