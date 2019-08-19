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Кошки оказались опасны

Кошки оказались опасны
Кадр из фильма "Кошки против собак"
Домашние питомцы являются носителями вредных бактерий

Доктор Евгений Комаровский предупреждает, что кошачьи царапины могут вызвать серьезные болезни.

По словам медика, коты могут быть носителями опасных бактерий – бартонелл. Когда они попадают в организм человека, лимфатические узлы воспаляются. При этом болезнь развивается не сразу: между получением царапины и увеличением лимфоузла может пройти от полутора месяцев до полугода, добавил врач.

Комаровский добавил, что, если кошка поцарапала человека, рану обязательно нужно промыть с мылом, а затем необходимо нанести на нее антибактериальное средство, сообщает "Русская весна".

Если лимфоузлы все же распухли, следует проконсультироваться со специалистом, отмечает "Федерал Пресс".

Валентина МАЙОРОВА
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