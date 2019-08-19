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Названы польза и вред распространенного напитка

Названы польза и вред распространенного напитка
Фото: pixabay.com
Советы специалистов помогут сберечь здоровье

Кофе быстрого приготовления – один из самых популярных напитков в мире. Многие даже предпочитают этот напиток натуральному.

Однако специалисты считают, что пользы от растворимого кофе мало. Исследования показывают, что этот напиток вызывает психологическую зависимость, так как в нем содержится больше кофеина, чем в натуральном. Излишек же этого вещества, в свою очередь, вызывает раздражительность, нервозность и бессонницу.

Кроме того, такой кофе повышает кровяное давление и создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В состав напитка входит хлорогеновая кислота, которая опасна для сердца и сосудов и заставляет перерождаться клетки печени в жировую ткань.

Кофеин опасен еще и тем, что вымывает из организма кальций, а это грозит вызывать проблемы с суставами. Вдобавок он раздражает стенки желудка и разрушает слизистую оболочку внутренних органов.

Немаловажен и тот факт, что искусственные ароматические и вкусовые добавки, которые есть в растворимом кофе, оказывают негативное воздействие на здоровьев целом.

В целом, желательно не пить этот напиток натощак, лучше всего пропустить чашечку кофе через 30-40 минут после еды. Через четверть часа после этого стоит выпить стакан воды, чтобы избежать обезвоживания, напоминает "МИР 24".


Валентина МАЙОРОВА
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