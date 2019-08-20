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Размер имеет значение: назван необходимый для здоровья обхват талии

Размер имеет значение: назван необходимый для здоровья обхват талии
Фото: www.globallookpress.com
Эксперты рассказали о том, как сохранить здоровыми сосуды и сердце

Риск возникновения сердечно-сосудистых недугов понижается у женщин с талией объемом менее 80 сантиметров и у мужчин, которые в обхвате менее 94 сантиметров.

Поэтому специалисты Министерства здравоохранения рекомендуют следить за объемом талии, не переедать и ежедневно уделять не менее получаса физическим упражнениям. Кроме того, для уменьшения вероятность инфаркта или инсульта нужно бросить курить, а также есть не менее 500 г овощей и фруктов в день, сообщает РИА ФАН.

Для хорошего самочувствия полезно также потреблять не более 5 г соли в сутки, отмечает "Федерал Пресс". В ведомстве напомнили, что почти 40% женщин и около 50% мужчин в России страдают от повышенного артериального давления, а это серьезная предпосылка для развития инсульта и инфаркта.

Валентина МАЙОРОВА
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