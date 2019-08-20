Развеяны мифы о гастрите

Названы неожиданные факты о воспалении в желудке

Перекусы и еда на ходу подрывают здоровье человека. "Добивают" его фастфуд и всевозможные снеки. Бытует мнение, что именно они являются "убийцами" для желудка, вызывая гастрит.

Однако медики опровергли это утверждение. По их словам, неправильное питание здесь ни при чем, как и еда всухомятку. Супы гастриту не помогут. Его вызывает бактерия Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), которая провоцирует воспаление стенок желудка. "Подхватить" ее можно даже через поцелуй, не говоря уже о предметах быта и гигиены.

Обострить гастрит могут лекарства, но не вызвать его, пишет "МедикФорум". Некоторые обезболивающие или жаропонижающие средства повреждают слизистую желудка, как и кислота, которая в большем объеме выделяется при стрессе. Хотя он сам также не является первопричиной гастрита.

Кстати, обезболивающие препараты при данном заболевании не потребуются, так как оно проходит бессимптомно, а боли, тошнота и рвота – это признаки ЖКТ. Гастрит врачи определяют с помощью гастроскопии.