Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Развеяны мифы о гастрите

Развеяны мифы о гастрите
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЛекарства от гипертонии ведут к проблемам с сердцем
Названы неожиданные факты о воспалении в желудке

Перекусы и еда на ходу подрывают здоровье человека. "Добивают" его фастфуд и всевозможные снеки. Бытует мнение, что именно они являются "убийцами" для желудка, вызывая гастрит. 

Однако медики опровергли это утверждение. По их словам, неправильное питание здесь ни при чем, как и еда всухомятку. Супы гастриту не помогут. Его вызывает бактерия Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), которая провоцирует воспаление стенок желудка. "Подхватить" ее можно даже через поцелуй, не говоря уже о предметах быта и гигиены.  

Обострить гастрит могут лекарства, но не вызвать его, пишет "МедикФорум". Некоторые обезболивающие или жаропонижающие средства повреждают слизистую желудка, как и кислота, которая в большем объеме выделяется при стрессе. Хотя он сам также не является первопричиной гастрита. 

Кстати, обезболивающие препараты при данном заболевании не потребуются, так как оно проходит бессимптомно, а боли, тошнота и рвота – это признаки ЖКТ. Гастрит врачи определяют с помощью гастроскопии. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Долг Украины перед Россией пустят на выкуп граждан

Реальных денег от Киева не дождаться

Россию заставят заплатить Украине за военное вторжение

Киев обратится в международный трибунал, чтобы наказать Москву за "агрессию" в Донбассе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей