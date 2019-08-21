Заготовки без труда: как законсервировать помидоры без стерилизации

Три простых способа закрутить томаты

Лето – время делать заготовки на зиму, что потом наслаждаться вкусными овощами. Сделать закрутки можно и без стерилизации.

Для первого способа заготовки помидоров на зиму понадобятся

Помидоры – 2 кг

Чеснок – 1 головка

Уксус – 1 чайная ложка

Вода – 1 литр

Соль – 2 столовые ложки

Сахар – 6 столовых ложки

Черный перец – 7 горошин

Гвоздика – 7 штучек

Листья черной смородины – 2 штук

Зонтики укропа – 2 штуки

Способ приготовления консервов:

Помидоры помыть, вырезать плодоножки. В каждый овощ вставить кусочек чеснока и уложить в банку. Залить томаты кипятком на 10 минут и слить. Для рассола нужно смешать воду, соль, сахар, специи и кипятить 10 минут. Заливаем получившийся рассол в банку, добавляем уксус и закатываем. После перевернуть банку вверх дном, оставить в теплом месте до полного остывания.

Для второго способа консервации понадобятся

Помидоры (обычные или черри) – сколько войдет в банки

Перец черный горошком – 5-6 штук

Листья хрена – 1 листик в банку

Зонтик укропа – 2-3 штуки

Лавровый лист – 1 штука

Чеснок – 2-3 зубчика

Листья вишни или смородины – 3-5 штуки.

Сахар – 2 столовые ложки

Соль – 4 чайные ложки

Уксус – 1 чайная ложка на литровую банку

Способ приготовления заготовки: банки ошпарить кипятком, положить все специи, затем помидоры. Заливать овощи маринадом придется трижды: после первого раза рассол нужно будет слить и снова довести до кипения. Эту процедуру нужно повторить дважды. На третий раз добавляем сверху уксус и закатываем крышки. Банки после оставить в перевернутом виде до полного остывания, – советует Pomidorchik.

Ингредиенты для заготовки томатов с луком

Укроп – 2 зонтика

Петрушка – 10 веточек

Лавровый лист – 2 штуки

Душистый перец – 5 горошин

Болгарский перец – 4-6 долек на банку

Чеснок – 4 зубчика на 1 банку

Лук – 1 луковица на банку

Соль – 2 столовые ложки

Сахар – 4 столовые ложки

Уксус – 1 столовая ложка на банку

Способ приготовления закруток: банки обдаем паром, перец нарезаем тонкими дольками, лук режем на 4 части. На низ банки укладываем зелень и несколько долек лука. Затем плотно укладываем помидоры, добавляем специи. Горячим рассолом заливаем 1/3 банки и даем постоять 5 минут. После жидкость сливаем и снова доводим до кипения. Повторить процесс 2 раза. После закатываем банки, переворачиваем их вверх дном.



