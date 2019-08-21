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Заготовки без труда: как законсервировать помидоры без стерилизации

Заготовки без труда: как законсервировать помидоры без стерилизации
Фото: pixabay.com
Три простых способа закрутить томаты

Лето – время делать заготовки на зиму, что потом наслаждаться вкусными овощами. Сделать закрутки можно и без стерилизации.

Для первого способа заготовки помидоров на зиму понадобятся

  • Помидоры – 2 кг
  • Чеснок – 1 головка
  •  Уксус – 1 чайная ложка
  • Вода – 1 литр
  • Соль – 2 столовые ложки
  •  Сахар – 6 столовых ложки
  • Черный перец – 7 горошин
  • Гвоздика – 7 штучек
  • Листья черной смородины – 2 штук
  • Зонтики укропа – 2 штуки

Способ приготовления консервов:

Помидоры помыть, вырезать плодоножки. В каждый овощ вставить кусочек чеснока и уложить в банку. Залить томаты кипятком на 10 минут и слить. Для рассола нужно смешать воду, соль, сахар, специи и кипятить 10 минут.  Заливаем получившийся рассол в банку, добавляем уксус и закатываем. После перевернуть банку вверх дном, оставить в теплом месте до полного остывания.

Для второго способа консервации понадобятся

  • Помидоры (обычные или черри) – сколько войдет в банки
  • Перец черный горошком – 5-6 штук
  • Листья хрена – 1 листик в банку
  • Зонтик укропа – 2-3 штуки
  • Лавровый лист – 1 штука
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Листья вишни или смородины – 3-5 штуки.
  • Сахар – 2 столовые ложки
  • Соль – 4 чайные ложки
  • Уксус – 1 чайная ложка на литровую банку

Способ приготовления заготовки: банки ошпарить кипятком, положить все специи, затем помидоры. Заливать овощи маринадом придется трижды: после первого раза рассол нужно будет слить и снова довести до кипения. Эту процедуру нужно повторить дважды. На третий раз добавляем сверху уксус и закатываем крышки. Банки после оставить в перевернутом виде до полного остывания, – советует Pomidorchik.

Ингредиенты для заготовки томатов с луком

  • Укроп – 2 зонтика
  • Петрушка – 10 веточек
  • Лавровый лист – 2 штуки
  • Душистый перец – 5 горошин
  • Болгарский перец – 4-6 долек на банку
  •  Чеснок – 4 зубчика на 1 банку
  • Лук – 1 луковица на банку
  • Соль – 2 столовые ложки
  • Сахар – 4 столовые ложки
  • Уксус – 1 столовая ложка на банку

Способ приготовления закруток: банки обдаем паром, перец нарезаем тонкими дольками, лук режем на 4 части. На низ банки укладываем зелень и несколько долек лука. Затем плотно укладываем помидоры, добавляем специи. Горячим рассолом заливаем 1/3 банки и даем постоять 5 минут. После жидкость сливаем и снова доводим до кипения. Повторить процесс 2 раза. После закатываем банки, переворачиваем их вверх дном. 


Дарья ПЕТРОВА
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