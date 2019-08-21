Заготовки без труда: как законсервировать помидоры без стерилизации

Нибиру
- Она существует: Нибиру впервые попала на фото
- Апокалипсис на пороге: Нибиру вплотную приблизилась к Земле
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
Лето – время делать заготовки на зиму, что потом наслаждаться вкусными овощами. Сделать закрутки можно и без стерилизации.
Для первого способа заготовки помидоров на зиму понадобятся
Способ приготовления консервов:
Помидоры помыть, вырезать плодоножки. В каждый овощ вставить кусочек чеснока и уложить в банку. Залить томаты кипятком на 10 минут и слить. Для рассола нужно смешать воду, соль, сахар, специи и кипятить 10 минут. Заливаем получившийся рассол в банку, добавляем уксус и закатываем. После перевернуть банку вверх дном, оставить в теплом месте до полного остывания.
Для второго способа консервации понадобятся
Способ приготовления заготовки: банки ошпарить кипятком, положить все специи, затем помидоры. Заливать овощи маринадом придется трижды: после первого раза рассол нужно будет слить и снова довести до кипения. Эту процедуру нужно повторить дважды. На третий раз добавляем сверху уксус и закатываем крышки. Банки после оставить в перевернутом виде до полного остывания, – советует Pomidorchik.
Ингредиенты для заготовки томатов с луком
Способ приготовления закруток: банки обдаем паром, перец нарезаем тонкими дольками, лук режем на 4 части. На низ банки укладываем зелень и несколько долек лука. Затем плотно укладываем помидоры, добавляем специи. Горячим рассолом заливаем 1/3 банки и даем постоять 5 минут. После жидкость сливаем и снова доводим до кипения. Повторить процесс 2 раза. После закатываем банки, переворачиваем их вверх дном.
Гости пообещали рассказать правду о полуострове
Французский и американский лидеры согласились помириться с Москвой