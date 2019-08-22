Вкусная закуска: как лучше всего замариновать огурцы

Детальное соблюдение технологии гарантирует отличный результат

Чтобы консервированные огурчики радовали глаз и вкусовые рецепторы, нужно придерживаться несложных правил.

Воду лучше использовать родниковую, а не из-под крана, а соль подойдет обыкновенная, а не йодированная. Вкуснее всего будут небольшие огурцы, которые сорваны менее суток назад – перед маринованием их надо 5-6 часов подержать в холодной воде.

Не нужно класть слишком много чеснока, от этого огурчики станут слишком мягкими. А вот листья смородины, хрена и даже дуба сделают закуску хрустящей.

Чтобы получить гарантированно вкусный результат, надо взять 2 кг огурцов, 1 л воды, 1 столовую ложку соли с горкой, 2 столовые ложки сахара, 2 столовых ложки уксусной эссенции (70%), перец горошком по вкусу, 2-3 штуки гвоздики, а также листья хрена и смородины и несколько долек чеснока.

Приготовить 2 литровые банки, простерилизовать их. На дно банок положить зелень и чеснок, затем уложить огурцы в банки, предварительно срезав у плодов кончики. Залить заготовки кипятком и дать постоять 10-12 минут. После этого воду из банок перелить в кастрюлю и приготовить маринад: довести жидкость до кипения, добавив сахар, соль и специи (кроме уксусной эссенции).

Затем огурчики снова залить кипятком, слить его через 10-12 минут и только после этого залить маринадом. Затем добавить в каждую банку по чайной ложке уксусной эссенции. Закрутить банки, перевернуть, укутать и оставить остывать, сообщает портал kfaktiv.ru.