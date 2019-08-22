Астрологический прогноз рекомендует уделять больше времени семье и воздержаться от крупных покупок

Вторая половина августа – лучшее время для общения, творчества и самореализации. Перед многими знаками зодиака могут открыться заманчивые перспективы, а бизнес-проекты, открытые в это время, окажутся успешными. Это удачная пора для тех, кто имеет отношение к науке, авиации, космосу и интернет технологиям. Редакция "Утра" собрала гороскоп для всех знаков зодиака на конец августа 2019 года.

Овен

Для представителей этого знака конец августа – очень удачная пора. Главное наметить цели, а звезды сами подскажут, как их достичь. Многим овнам удастся заполучить желаемое и разобраться в причинах прошлых неудач. Гороскоп не советует возобновлять старые отношения, а рекомендует сосредоточиться на семье: провести время с детьми и внимательнее относится к пожилым родственникам.

Телец

Конец августа станет отличной возможностью наладить отношения с родными и любимыми. Внимательнее стоит относится к детям – есть риск крупно с ними поссориться. Конец месяца благоприятен для начала романтических отношений. Присмотритесь, возможно подходящий человек совсем рядом. Также стоит уделить время изменению интерьера или небольшому ремонту.

Близнецы

Близнецов ожидает множество встреч со старыми друзьями, возможно, возобновятся старые любовные отношения, что положительно скажется на бюджете. Также в конце августа нужно составить детальный план дел на несколько месяцев, а о необдуманных поступках забыть. Стоит воздерживаться и от чрезмерной болтливости – это может навредить отношениям на работе.

Рак

В конце августа раков ждет продвижение по карьерной лестнице. Чтобы это произошло, нужно чаще демонстрировать свою эрудицию и умения. Последний летний месяц также принесет ракам немало прибыли, но от крупных покупок все равно стоит воздержаться. Также астрологи советуют провести тщательно уборку дома.

Лев

Последний летний месяц станет для львов самым активным за все полугодие. Карьеристам стоит сторониться любых конфликтов на работе и сохранять хорошие отношения с коллегами. В конце августа львы окажутся в самом центре событий – важно принимать во всем активное участие, но не забывать об окружающих. В поседении дни лета можно смело экспериментировать с внешностью.

Дева

В конце августа представительницы этого знака могут получить долгожданное предложение о замужестве. Если в личной жизни все будет хорошо, то финансовые дела будут складываться не так удачно: возможны незапланированные покупки. В конце лета астрологи рекомендуют девам восстановить силы на отдыхе.

Весы

Для одиноких весов август станет периодом затишья, зато удастся наладить отношения с друзьями и родственниками. Конец месяца – удачная пора для профессионального развития: фортуна будет сопутствовать вам. В последние дни лета может снова появиться тяга к прошлым увлечениям, но с активными действиями стоит повременить, лучше уделить время обучению.

Скорпион

Представителям этого знака стоит внимательно прислушиваться к интуиции, так как советы близких могут оказаться бесполезными. Астрологи обнадеживают скорпионов: пора напряженной финансовой ситуации позади, но времени работе придется уделить много. Также конец лета – лучшая пора решить давние проблемы. Одинокие скорпионы могут рассчитывать на интересное знакомство в последние дни августа.

Стрелец

Гороскоп говорит, что представителям этого знака лучше не браться за новые дела, а разобраться со старыми. Одиноким стрельцам выпадет шанс наладить личную жизнь в конце месяца. Стоит отказаться от путешествий – могут возникнуть чп и проблемы с документами. Рекомендуется посвятить последние летние дни общению с детьми, – пишет Junona.pro.

Козерог

Козерогов предупреждают о возможных проблемах с пищеварением, поэтому к питанию стоит отнестись внимательнее. Конец август станет для этого знака не самым спокойным периодом. Возможно, придется разбираться с судами и долгами. Но переживать не стоит, козерогам сопутствует удача – есть шанс получить наследство или выиграть лотерейный билет.

Водолей

Астрологи предупреждают об опасности попасть в дорожную аварию, поэтому за рулем в конце лета нужно быть особенно осторожными. Водолеям удастся наладить новые деловые связи, а вот от возобновления отношения с бывшими любовными партнерами стоит отказаться. В конце августа представительницам этого знака советуют изменить внешность – новый образ принесет положительные перемены в личной жизни.

Рыбы

Для одних рыб лето завершиться продвижением по карьерной лестнице, для других – ссорами с близким человеком из-за ревности. Астрологи советуют представителям этого знака быть сдержаннее и контролировать свои эмоции. Конец месяца станет лучшим временем, чтобы заняться своим здоровьем – не игнорируйте сигналы, которые подает ваш организм.

По прогнозу астрологов, 24 и 31 августа 2019 года – будут благоприятными днями для всех знаков зодиака.

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