Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Стыдные вопросы: как распознать хламидиоз

Стыдные вопросы: как распознать хламидиоз
Фото: www.globallookpress.com
Симптомы венерического заболевания – на что обратить внимание

Многие заразившиеся часто стесняются сразу записаться на прием к врачу, что приводит к осложнениям. Так, если не вылечить хламидиоз, он переходит в хроническую форму. Следует помнить о том, что венерические болезни могут подкосить весь организм.

Особенность хламидиоза в том, что им можно заразиться и в быту – через посуду, полотенца, рукопожатие. Вызывает это коварное заболевание хламидия трахоматис D-К. Особую опасность оно представляет для беременных – инфекция может передаться будущему малышу.

Итак, при каких симптомах нужно бить тревогу? Следует помнить, что две-три недели заразившийся хламидиозом человек чувствует себя как обычно. Однако после начинают проявляться симптомы венерической болезни.

У мужчин хламидиоз дает о себе знать стекловидными выделениями из мочеиспускательного канала по утрам, слабостью и немного повышенной температурой, также при походе в туалет больной может чувствовать зуд и жжение.

Хламидиоз у женщин проявляется выделениями из влагалища с непривычным цветом и запахом, также характерны зуд и жжение при мочеиспускании и общая слабость.

Без лечения болезнь переходит в хроническую форму и подрывает иммунную систему. Кроме того, от хламидий страдают глаза, суставы и внутренние органы. Это венерическое заболевание может привести к бесплодию как у мужчин, так и у женщин, отмечает Medportal. При первых признаках хламидиоза обратитесь к врачу.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Иностранные следователи втихаря на Украине расследуют гибель "Боинга" MH17

По меньшей мере, три специалиста из Австралии тайно находятся в Незалежной

"Репетиция": над Донбассом подняли российский флаг

Дончане сделали свой выбор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей