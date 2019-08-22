Симптомы венерического заболевания – на что обратить внимание

Многие заразившиеся часто стесняются сразу записаться на прием к врачу, что приводит к осложнениям. Так, если не вылечить хламидиоз, он переходит в хроническую форму. Следует помнить о том, что венерические болезни могут подкосить весь организм.

Особенность хламидиоза в том, что им можно заразиться и в быту – через посуду, полотенца, рукопожатие. Вызывает это коварное заболевание хламидия трахоматис D-К. Особую опасность оно представляет для беременных – инфекция может передаться будущему малышу.

Итак, при каких симптомах нужно бить тревогу? Следует помнить, что две-три недели заразившийся хламидиозом человек чувствует себя как обычно. Однако после начинают проявляться симптомы венерической болезни.

У мужчин хламидиоз дает о себе знать стекловидными выделениями из мочеиспускательного канала по утрам, слабостью и немного повышенной температурой, также при походе в туалет больной может чувствовать зуд и жжение.

Хламидиоз у женщин проявляется выделениями из влагалища с непривычным цветом и запахом, также характерны зуд и жжение при мочеиспускании и общая слабость.

Без лечения болезнь переходит в хроническую форму и подрывает иммунную систему. Кроме того, от хламидий страдают глаза, суставы и внутренние органы. Это венерическое заболевание может привести к бесплодию как у мужчин, так и у женщин, отмечает Medportal. При первых признаках хламидиоза обратитесь к врачу.