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Всплыла жуткая правда о гибели "Титаника"

Опасный груз: раскрыта тайна гибели
Кадр из фильма "Титаник"
Самая знаменитая морская катастрофа ХХ века продолжает будоражить умы исследователей

Как известно, самый большой в мире теплоход "Титаник" затонул в ночь на 15 апреля 1912г., столкнувшись с айсбергом. Однако не все специалисты согласны с официальной версией гибели корабля.

Никакого айсберга не было, существует множество косвенных улик подтверждающих отсутствие природного источника катастрофы, сообщает Vista News, ссылаясь на неназванного эксперта. Кораблекрушение судна якобы произошло из-за  таинственного "опасного груза", тайно погруженного в трюм. 

В доказательство этой гипотезы исследователь ссылается на предметы, найденные на дне океана после катастрофы. Кроме того, ученый подчеркивает, что айсберг не смог бы проделать в обшивке корабля целых 6 пробоин. Двойная обшивка и 16 грузовых отсеков также уберегли бы "Титаник" при столкновении с ледяной глыбой. Следовательно, корабль был пробит изнутри, делает вывод эксперт.

Помимо этого автор шокирующей теории обращает внимание на то, что никаких доказательств того, что айсберг, потопивший мегакорабль, вообще существовал. Нет ни единой фотографии "Титаника" рядом с айсбергом, а в радиограмме, посланной с борта тонущего судна, якобы тоже ничего не сказано о столкновении с ледяным монстром.

Валентина МАЙОРОВА
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