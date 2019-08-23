Дешево не значит хорошо: популярный продукт оказался вреден для здоровья

Увлечение народными средствами не доведет до добра

Обыкновенная пищевая сода весьма популярна не только в качестве разрыхлителя или моющего средства. Любящие естественный подход к здоровью граждане часто используют ее для лечения разнообразных недугов и даже чистят ей зубы.

Однако стоматологи предупреждают, что чистка зубов содой только навредит им. Ни сода, ни активированнный уголь не помогут вам отбелить зубы. Эти абразивные вещества только повредят эмаль зубов и спровоцируют развитие кариеса.

Сода слишком агрессивна для челюстей -зубы могут повредиться и начнут гнить, предупреждает "Медик Форум".

Кроме того, по словам дантистов, не стоит злоупотреблять и зубными пастами с высоким содержанием фтора. Лучше всего пользоваться проверенной пастой без фтора.