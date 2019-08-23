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Дешево не значит хорошо: популярный продукт оказался вреден для здоровья

Дешево не значит хорошо: популярный продукт оказался вреден для здоровья
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеРаскрыта диета для любителей выпить
Увлечение народными средствами не доведет до добра

Обыкновенная пищевая сода весьма популярна не только в качестве разрыхлителя или моющего средства. Любящие естественный подход к здоровью граждане часто используют ее для лечения разнообразных недугов и даже чистят ей зубы.

Однако стоматологи предупреждают, что чистка зубов содой только навредит им. Ни сода, ни активированнный уголь не помогут вам отбелить зубы. Эти абразивные вещества только повредят эмаль зубов и спровоцируют развитие кариеса.

Сода слишком агрессивна для челюстей -зубы могут повредиться и начнут гнить, предупреждает "Медик Форум".

Кроме того, по словам дантистов, не стоит злоупотреблять и зубными пастами с высоким содержанием фтора. Лучше всего пользоваться проверенной пастой без фтора. 

Валентина МАЙОРОВА
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