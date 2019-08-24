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Чудодейственный продукт: какая рыба снижает давление

Чудодейственный продукт: какая рыба снижает давление
Фото: www.globallookpress.com
Это морское существо практически не содержит холестерина

Эксперты регулярно напоминают о том, что рыба – очень полезный продукт. Оказывается, треска может стать помощником для тех, кто страдает от гипертонии. Этот вид рыбы понижает артериальное давление, а заодно укрепляет иммунитет.

Не менее полезным является лосось, который содержит ценные жиры Омега-6 и Омега-3. Также в этом морском обитателе есть легко усваиваемый белок, а еще – витамины А, Е, D и йод, дефицит последнего есть у 20% населения.

Палтус, в котором можно найти серотонин и мелатонин, улучшает настроение и нормализует сон. Эта рыба станет отличной профилактикой болезни Альцгеймера.

При этом, как отмечает портал "Говорит Уфа", важно правильно готовить рыбу: стоит ее делать на пару или варить, и лишь потом – запекать или солить. 

Полина ИВАНОВА
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