Горечь во рту предупредит о страшных недугах

Нибиру
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При плохом запахе изо рта поможет стоматолог, который определит причину зловония, которое может быть вызвано как кариесом, так и пародонтозом, и устранит ее. Как отмечают специалисты, горечь могут провоцировать также проблемы с ЖКТ.
Например, ее вызывает панкреатит и гастрит. Такие заболевания протекают и с другими симптомами, например, тошнотой, рвотой и вздутием живота. Дисфункция желчного пузыря тоже является причиной неприятного ощущения во рту. Аутоиммунные заболевания, например сахарный диабет, тоже можно определить по горечи во рту.
Она появляется и из-за проникновения в организм тяжелых металлов, в этом случае, как и при других, необходимо своевременно обратиться к врачу, сообщает "МедикФорум".
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