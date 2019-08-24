Горечь во рту предупредит о страшных недугах

Проблемы с зубами могут вызвать это неприятное ощущение

При плохом запахе изо рта поможет стоматолог, который определит причину зловония, которое может быть вызвано как кариесом, так и пародонтозом, и устранит ее. Как отмечают специалисты, горечь могут провоцировать также проблемы с ЖКТ.

Например, ее вызывает панкреатит и гастрит. Такие заболевания протекают и с другими симптомами, например, тошнотой, рвотой и вздутием живота. Дисфункция желчного пузыря тоже является причиной неприятного ощущения во рту. Аутоиммунные заболевания, например сахарный диабет, тоже можно определить по горечи во рту.

Она появляется и из-за проникновения в организм тяжелых металлов, в этом случае, как и при других, необходимо своевременно обратиться к врачу, сообщает "МедикФорум".