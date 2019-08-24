Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Горечь во рту предупредит о страшных недугах

Горечь во рту предупредит о страшных недугах
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЧудодейственный продукт: какая рыба снижает давление
Проблемы с зубами могут вызвать это неприятное ощущение

При плохом запахе изо рта поможет стоматолог, который определит причину зловония, которое может быть вызвано как кариесом, так и пародонтозом, и устранит ее. Как отмечают специалисты, горечь могут провоцировать также проблемы с ЖКТ.

Например, ее вызывает панкреатит и гастрит. Такие заболевания протекают и с другими симптомами, например, тошнотой, рвотой и вздутием живота. Дисфункция желчного пузыря тоже является причиной неприятного ощущения во рту. Аутоиммунные заболевания, например сахарный диабет, тоже можно определить по горечи во рту.

Она появляется и из-за проникновения в организм тяжелых металлов, в этом случае, как и при других, необходимо своевременно обратиться к врачу, сообщает "МедикФорум".

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Гренландия вошла в состав США

Молитвы американского лидера услышаны

В Пекине заткнули рот американцам

Китай призвал США не читать другим странам нотации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей