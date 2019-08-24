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Разгадано предсказание древних греков о конце света

Разгадано предсказание древних греков о конце света
Фото: www.globallookpress.com
Мир исчезнет уже этой осенью

В 1901 году со дна моря подняли древний "компьютер", который за 100 лет до н.э. мог предсказывать положение Солнца и Луны, а также их затмения. Эксперты воссоздали устройство в первоначальном виде и сделали свои расчеты, которые в определенной точке заканчиваются.

Конспирологи пришли к выводу, что прибор предупредил о конце света. Якобы 1 сентября 2019-го Солнце исчезнет, а за ним Луна и Земля. Эксперты уверены, что это не ошибка устройства и не промах в расчетах – наше светило взорвется, ударная волна пламени сначала достигнет спутника нашей планеты, а следом затронет и ее саму. Однако для этого потребуется достаточно длительный период времени.

Люди ничего не смогут сделать, чтобы спасти Землю, отмечает портал VistaNews. Впрочем, ранее специалисты уверяли, что Солнце разрушится, а планета просто замерзнет. 

Полина ИВАНОВА
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