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Снизить давление поможет чай

Когда и сколько пить: снизить давление поможет чай
Фото: www.globallookpress.com
При гипертонии полезны четыре вида популярного напитка

Те, кто страдает от повышенного давления постоянно, должны обязательно принимать назначенные им врачами лекарства. Поможет им и чай, но не всякий. 

Ежедневное употребление не менее двух чашек черного чая не только помогает уменьшить поднявшееся выше нормы систолическое и диастолическое артериальное давление, но и снижает и риск инсульта. Содержащиеся в нем антиоксиданты также улучшают состояние желудочно-кишечной системы, сокращают уровень холестерина и предотвращают рак, поясняет сайт МедикФорум.

Зеленый чай, который чаще всего его пьют те, кто хочет избавиться от лишнего веса, полезен и гипертоникам. Его регулярное употребление (не менее 12 недель подряд) снижает артериальное давление на 2 – 3 мм ртутного столба и способствует лечению воспалений.

Чай из гибискуса, если употреблять его ежедневно не менее шести недель, также снижает артериальное давление. Есть у него и противораковые свойства. 

Свойства черного и зеленого чая  сочетает в себе чай Улун. Это китайский напиток, у которого тоже есть много полезных свойств – он укрепляет здоровье сердца за счет тех же антиоксидантов. Но для тех, кто страдает запущенной формой гипертонии, он может быть не особо эффективен. 

Ранее стало известно, что снизить давление помогут натуральные соки. Также ученые выяснили, что у тех, кто выпивает от одной до четырех чашек чая в день, более низкие показания артериального давления и нормальный пульс. 

Полина ДОРОЖКИНА
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