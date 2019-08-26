Чихать опасно: вежливая привычка обернется болезнями

Могут пострадать органы слуха и обоняние

Считается, что чихать с открытым ртом и носом – признак дурного тона. Однако, как выяснилось, люди, которые делают это "в себя", рискуют подхватить несколько серьезных болезней.

Первая проблема, которую может вызвать чихание с закрытыми ртом и носом, заключается в том, что "слизь может под давлением попасть в слуховые трубы, которые соединяют носоглотку со средним ухом", и спровоцировать их воспаление, рассказал "АиФ" врач-отоларинголог.



Также попадание бактерий в околоносовые пазухи грозит развитием таких недугов, как синусит (воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа), гайморит (воспаление гайморовой пазухи), фронтит (воспаление лобной пазухи) и сфеноидит (воспаление клиновидной пазухи), предупредил лор.

Кроме того, чихание с закрытыми ртом и носом может повысить внутричерепное давление. Это не страшно для молодого и здорового человека, но опасно для пожилых людей, а также для тех, у кого слабые стенки сосудов, и страдающих вегетососудистой дистонией – их состояние может заметно ухудшиться, передает "МИР24".

Ранее чихающих назвали бомбами замедленного действия. До этого сообщалось, что американские ученые призывают всех чихать.