Открыт еще один секрет долголетия

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Оптимисты живут дольше пессимистов. К такому выводу пришли ученые из Бостонского университета после долгих, в течение 10 – 30 лет, наблюдений.
Исследование проводилось с участием 69 тысяч женщин в возрасте от 58 до 86 лет и больше 1400 мужчин в возрасте 40 – 90 лет. Те и другие заполняли анкеты, в которых делились собственным отношением к жизни.
Результаты наблюдений, опубликованных в Proceedings of the National Academy of Sciences показали, что оптимисты чаще придерживаются здорового образа жизни. Они увереннее идут к цели, имеют полезные привычки, в отличие от тех, кто негативно относится к жизни, не так эмоционально реагируют на сложные жизненные ситуации и быстрее восстанавливаются после сильного стресса, передает телеканал "360".
Позитивный настрой влияет и на здоровье, помогает избегать риска сердечно-сосудистых и легочных заболеваний. И продолжительность жизни у оптимистов на 15% больше, чем у пессимистов. При этом оптимизм не врожденное качество человека, ему вполне можно научиться, сообщил "МИР24".
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