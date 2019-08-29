Названы эффективные способы избавиться от боли в горле

На помощь придут доступные средства

Через несколько дней наступает время года, которое принято считать сезоном простуд. В этот период многие нередко испытывают боль в горле. Избавиться от нее можно и без врачей, для этого есть семь простых способов.

На помощь придет... мороженое, правда, не всякое. Так как молочные продукты не избавляют от такой проблемы, лучше всего использовать фруктовый лед, но приготовленный самостоятельно. Для этого нужно смешать в блендере 400 г кокосового молока, столовую ложку японского порошкового зеленого чая, 1/3 чашки меда, чайную ложку экстракта ванили, щепотку соли и, разлив по формам, замораживать около четырех часов. Вот только слишком такого "лекарства" принимать не стоит, предупреждает Medikforum.

Также можно избавиться от проблемы, если три – четыре раза в день полоскать горло раствором из половины чайной ложки соли и чашки теплой воды. Соль вымывает раздражители и бактерии. А если вкус слишком неприятен, неплохо добавить в раствор мед.

Одним из самых лучших средств при простуде считается чеснок, так как в нем содержатся антиоксиданты, укрепляющие иммунную систему и тем самым предотвращающие разные заражения. При боли в горле нужно приготовить из свежего чеснока чай – нарезать его на ломтики, поместить их в чашку, залить кипятком и настоять. Когда вода еще не остынет, чеснок нужно убрать и добавить пакетик любого чая, что улучшит аромат и вкус. Этот напиток отлично справится с болью в горле – она уйдет.

Можно решить проблему и с помощью другого напитка. Для его приготовления достаточно бросить одну – две палочки корицы в стакан кипятка и настаивать три минуты. Потом, удалив корицу, добавить пакет какого-либо чая, лучше зеленого. Корица уменьшает выработку слизи, что позволит лучше дышать.

Следующий способ избавиться от боли в горле, слабости и в целом болезни – поесть куриного бульона. Приготовить его очень просто, что и нужно любому пациенту. Бульон оказывает противовоспалительный эффект и позволит набрать необходимое количество питательных веществ.

Придет на помощь также грелка или теплый компресс. Их нужно накладывать на горло. Но быть при этом осторожными, чтобы не обжечься.

Состояние заболевшего человека может испортить сухой воздух. Поэтому неплохо бы использовать увлажнитель. Есть такие аппараты, способные испускать приятные ароматы, например, эвкалипта, что тоже позволит намного быстрее избавиться от боли в горле.