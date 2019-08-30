Бодрость поможет восстановить зеленый чай

Людям, страдающим хронической усталостью, не стоит пить кофе, иначе беды не миновать. Вместо пользы это навредит – вызовет опасные болезни, предупредила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Она подтвердила, что кофе на самом деле "отлично помогает пережить хмурую, дождливую погоду, которая навевает сонливость" и "действительно дает заряд энергии". Но при этом заявила, что человек, который много работает и мало отдыхает, может навредить своему здаровью, снимая накопившуюся усталость с помощью бодрящего напитка.

"Через какое-то время кофе просто перестает действовать, он не бодрит. Тогда начинается обратный процесс, когда вся усталость наваливается разом. Это провоцирует мигренозные боли, нарушения сна", – сообщила врач "Вечерней Москве". И назвала достойной заменой кофе "зеленый чай, в котором тоже много кофеина".

Кофе "обладает мочегонным действием и в какой-то степени вымывает кальций из организма", добавила специалист. И посоветовала воздержаться от употребления напитка людям с пониженным давлением и тем, кто имеет "склонность к послаблению стула", заменив его тоже зеленым чаем. Также лучше пить кофе только с молоком женщинам в период менопаузы.

Напиток должен быть зерновым, приготовленным в кофемашине, турке или фильтр-пакете, отметила гастроэнтеролог. От растворимого кофе, который "прошел через огромное количество технологических процессов", по ее словам, пользы никакой.

Ранее были названы польза и вред популярного напитка и говорилось о пользе ежедневного употребления кофе.