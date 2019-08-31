Боль в шее расскажет о страшных заболеваниях

Неприятные ощущения могут свидетельствовать об остеоартрозе

Неожиданная боль в шее может говорить об излишней подвижности позвонков, что бывает у людей старше 50 лет. Проблемы с шеей и смещение позвонков вызывает малоподвижный образ жизни, а также тревожность.

У молодых людей встречается острая шейная боль, которая, на самом деле, может быть мышечным спазмом. Проблемы с шеей могут свидетельствовать о радикулите этой части тела. Этот недуг, связанный с генетикой, чаще поражает людей после 40 лет.

У людей, испытывающих боль в шее, также могут происходить в организме аутоиммунные процессы, поражающие суставы и костную ткань. Неприятные ощущения могут быть спровоцированы инфекцией, например, менингитом, полиомиелитом ил опоясывающим лишаем. После, например, неудачного ныряния в воду может появиться хлыстовая травма позвоночника, которая вызывает боли не только в шее, но и в голове, а заодно – головокружение и тошноту, пишет "МедикФорум".