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Раскрыта опасность посещения сауны

Раскрыта опасность посещения сауны
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеБоль в шее расскажет о страшных заболеваниях
Людям с некоторыми заболеваниями не стоит париться

При варикозе баня может быть опасна: при высокой температуре стенки сосудов и так тонкие истончаются еще сильнее. Более того, могут быть поражены и здоровые сосуды, в результате заболевание прогрессирует.

Также увеличивается вероятность попадания образовывающихся в варикозных узлах сгустков (тромбов) в кровоток, из-за чего возрастает риск сердечных ударов. При вегето-сосудистой дистонии нарушается кровообращение головного мозга, происходит сужение или спазмы сосудов, повышается артериальное давление. Сауна при таких симптомах может крайне вредна. Человек может потерять сознание или у него повысится давление, может случиться даже инфаркт.

При кожных заболеваниях баня лишь способствует быстрому размножению патогенной флоры, в результате бактерии способны проникать глубже в кожные покровы. Не стоит посещать сауну, когда болит голова. Перегревание усилит неблагоприятные процессы в организме, которые вызвали головную боль, передает "МедикФорум".

Полина ИВАНОВА
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